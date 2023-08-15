Названа средняя стоимость сборов школьника в Москве в 2023 году

Подготовка ребенка к школе обходится родителям в столице в среднем в 15 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют результаты опроса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, которые есть в распоряжении «Вечерней Москвы».

По сравнению с прошлым годом бюджеты на подготовку ребенка к учебному году жителей города подскочили на пять процентов. Так, в 2022 году сборы детей в школу обходились в 14,3 тысячи рублей, а в 2021-м — 11 тысяч рублей.

В стандартный «набор школьника» входят школьная форма, спортивная форма, обувь, рюкзак и канцелярские товары. Спрос на эти товары начинает расти с конца июля. В первую очередь родители приобретают рюкзаки, пеналы и наборы канцелярских принадлежностей.

Осталось чуть меньше месяца до 1 сентября. Родители уже начали готовить детей к новому учебному году. Преподаватель истории Николай Крючков рассказал «Вечерней Москве», как правильно подойти к сборам.