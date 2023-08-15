Артемий Лебедев назвал один из своих крупнейших провалов

«Мы столкнулись с суровой реальностью. Розовые очки были поцарапаны безнадежно. Потому что родители такие: "А где бассейн? А где английский? А где то-се? А где вот такое-то питание, вот это мы не едим, вот то едим?"» — объяснил он и добавил, что проект не получил продолжения.