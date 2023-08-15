В Дагестане объявили траур по жертвам взрыва на АЗС

Глава Дагестана Сергей Меликов объявил 15 августа 2023 года днем траура по погибшим в результате взрыва на автозаправочной станции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на указ главы региона.

Вечером 14 августа на окраине Махачкалы начался пожар в автосервисе, огонь перекинулся на АЗС, после чего произошел взрыв.

По последним данным, жертвами взрыва стали 27 человек, в том числе трое детей. Пострадали 75 человек, включая 13 детей.

В день траура, 15 августа, на всей территории республики будут приспущены государственные флаги РФ, флаги Дагестана и флаги муниципальных образований.