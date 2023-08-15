В Дагестане объявили траур по жертвам взрыва на АЗС

"В результате взрыва автозаправочной станции, расположенной у автодороги Астрахань - Махачкала возле населенного пункта Новокули, произошедшего 14 августа 2023 года, имеются жертвы и пострадавшие. Глава Дагестана Сергей Меликов, выражая скорбь по погибшим и соболезнуя их родным и близким, 15 августа своим указом объявил днем траура в Республике Дагестан", - сказали в пресс-службе.