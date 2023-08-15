Многодетная мать-одиночка подала в суд на школу, куда не приняли ее дочь-первоклассницу

В Санкт-Петербурге многодетная мать обратилась в суд, столкнувшись с отсутствием места в ближайших школах для ее дочери. Ее историю рассказала «Фонтанка».

Жительница Приморского района одна воспитывает троих детей. Ее старший сын уже учится в другом городе, а средняя дочь только должна отправиться в школу в этому году. Женщина подала заявление на поступление в первый класс без промедления через «Госуслуги» и оставила заявку в образовательное учреждение по месту прописки. Первоклассники из Земского переулка закреплены за школой № 617, но туда дочь героини материала не приняли.

Многодетная мать заявила, что обратилась в конфликтную комиссию, как только школа ответила отказом. Там она попала в длинную очередь и получила двухсотый номер. Женщина утверждает, что за ней в списке ожидающих значились еще около 800 человек, но ей вновь ответили отказом и отправили в другое учебное заведение.

«Фокус в том, что людям, которые подавали после меня, пришло приглашение в ту школу, в которую я подавала изначально. Это при том, что мне отказали из-за отсутствия мест», — объяснила недовольство россиянка.

После чего она еще дважды ходила в комиссию, но теперь ей предлагали альтернативы еще дальше от дома. Однако женщину они не устроили, тем более подруги ее дочери в ближайшую школу попали, а ее ребенок — нет. Тогда петербурженка решила подать иск в суд.

«Я многодетная мать-одиночка, и у меня нет возможности куда-то ездить. По сути, конституционные права были нарушены, когда школа подписала отказ. Если младший ребенок заболел, лежит с температурой и не пошел в садик, тогда, получается, и средний ребенок никуда не идет. Потому что мне не с кем оставить маленького ребенка», — считает она.

Предварительное заседание назначено на 16 октября, уточнили в объединенной пресс-службе судов города.