Авиаэксперт оценил риски для пассажиров залетевшего на Украину самолета

Лайнер турецкой авиакомпании BBN Airlines из-за плохих метеоусловий отклонился от маршрута и оказался в закрытом воздушном пространстве Украины. Вместе с тем, его пассажирам ничего не угрожало, предположил авиационный эксперт Роман Гусаров. Об этом пишет «Газета.Ru».

В понедельник, 14 августа, норвежский телеканал NRK сообщил, что турецкий пассажирский самолет 25 июля пересек воздушное пространство Украины, нарушив запрет на полеты. На борту могло быть до 180 пассажиров.

В компании BBN Airlines признали, что инцидент имел место. По словам представителя авиаперевозчика, причиной экстренного изменения курса стал надвигающийся шторм.

Гусаров подчеркнул, что с точки зрения авиационного права действия командира судна были оправданными, он не нарушил никаких законов. Вместе с тем, добавил он, летчику следовало запросить разрешение на вход в воздушное пространство у авиационных властей Украины.

По его мнению, с учетом того, что украинская сторона не направила истребитель на перехват гражданского борта, не направила ноту Анкаре, командир лайнера связался с диспетчерами и получил разрешение на нахождение в воздушном пространстве республики.

С учетом того, что переговоры с авиационными властями прошли успешно, отметил Гусаров, рисков для самолета практически не было.