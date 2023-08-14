Опрос: Россияне готовы ради удаленки сменить работу

Более 70% россиян поддерживают удаленку. А треть соискателей рассматривает только такие вакансии, следует из данных опроса сервисов Hi-Tech Mail.ru и Новости Mail.ru.

За годы пандемии многие работники настолько привыкли трудиться из дома, что готовы уговаривать начальников не возвращать их в офис. 27% даже готовы уволиться с текущей позиции и перейти в другую компанию ради удаленки.

"Переход на дистанционный режим ряда профессий уже случился "навсегда", - отмечает доцент кафедры маркетинга РЭУ им. Г.В. Плеханова Инга Корягина. - Это касается творческих профессий, где задействован интеллект и не нужен физический труд. Однако молодых сотрудников лучше сначала погружать в корпоративную культуру в офисе".

Доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты "Развитие человеческого капитала" Фарида Мирзабалаева с этим не согласна. По ее мнению, работодатели никогда не согласятся на постоянный перевод на удаленный режим. "Далеко не у всех есть возможность организовать рабочее место дома.

Работодатели тоже дистанционно не всегда могут правильно учитывать вклад каждого сотрудника, адекватно организовывать процессы развития персонала, выявлять наиболее лояльных сотрудников для выдвижения в кадровый резерв. Один из острых вопросов - информационная безопасность. Многие компании даже личную почту вне офиса не разрешают использовать для решения рабочих вопросов", - отмечает эксперт.