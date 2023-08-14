В Роспотребнадзоре оценили риск попадания чумы из Китая в Россию

В пресс-службе Роспотребнадзора заявили, что риск завоза чумы из Китая в Россию минимален, так как в связи со вспышкой болезни был усилен санитарный контроль на границе. Об этом сообщает РИА «Новости».

Такое заявление Роспотребнадзора появилось на фоне того, что на севере Китая было обнаружено три случая заболевания человека чумой.

«Роспотребнадзором усилен санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через государственную границу, с учетом данных АИС "Периметр" в рамках федерального проекта "Санитарный щит". Риск завоза инфекции на территорию России минимален», – сказано в сообщении ведомства.

Уточняется, что противочумные учреждения Роспотребнадзора ведут наблюдение за природными очагами чумы, а также проводят все необходимые противоэпидемические мероприятия. В ведомстве также подчеркнули, что ситуация находится на строгом контроле.