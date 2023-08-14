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В Роспотребнадзоре оценили риск попадания чумы из Китая в Россию

В пресс-службе Роспотребнадзора заявили, что риск завоза чумы из Китая в Россию минимален, так как в связи со вспышкой болезни был усилен санитарный контроль на границе. Об этом сообщает РИА «Новости».

В Роспотребнадзоре оценили риск попадания чумы из Китая в Россию
© РИА Новости

Такое заявление Роспотребнадзора появилось на фоне того, что на севере Китая было обнаружено три случая заболевания человека чумой.

«Роспотребнадзором усилен санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через государственную границу, с учетом данных АИС "Периметр" в рамках федерального проекта "Санитарный щит". Риск завоза инфекции на территорию России минимален», – сказано в сообщении ведомства.

Уточняется, что противочумные учреждения Роспотребнадзора ведут наблюдение за природными очагами чумы, а также проводят все необходимые противоэпидемические мероприятия. В ведомстве также подчеркнули, что ситуация находится на строгом контроле.

Ранее в Роспотребнадзоре также рассказали, что риск попадания бубонной чумы в Россию из Монголии исключён.

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