Лада Дэнс начала получать угрозы после ДТП
Певица Лада Дэнс начала получать в социальных сетях угрозы после ДТП. Об этом в беседе с «Пятым каналом» сообщил адвокат Сергей Жорин.
«Последние несколько дней стало поступать много угроз через социальные сети. Возможно, это просто сумасшедшие люди, но и недооценивать подобные сообщения — весьма опасно», — сказал он.
Адвокат отметил, что также несколько раз Дэнс поступали на телефон звонки с угрозами. По словам Жорина, в связи с происходящим концертный директор певицы Сергей Пудовкин попросил подготовить официальное обращение в правоохранительные органы.
Ранее в соцсетях Дэнс пригрозили, что перережут горло, если она не перестанет требовать от транспортной компании 12 миллионов рублей.
Напомним, что 5 августа певица попала в ДТП на трассе М-2 «Крым» в Подмосковье. Помимо нее в машине находился водитель и еще две женщины. Все получили травмы разной степени тяжести. В ДТП участвовало три машины, в остальных никто не пострадал.