Лада Дэнс начала получать угрозы после ДТП

Певица Лада Дэнс начала получать в социальных сетях угрозы после ДТП. Об этом в беседе с «Пятым каналом» сообщил адвокат Сергей Жорин.

«Последние несколько дней стало поступать много угроз через социальные сети. Возможно, это просто сумасшедшие люди, но и недооценивать подобные сообщения — весьма опасно», — сказал он.

Адвокат отметил, что также несколько раз Дэнс поступали на телефон звонки с угрозами. По словам Жорина, в связи с происходящим концертный директор певицы Сергей Пудовкин попросил подготовить официальное обращение в правоохранительные органы.

Ранее в соцсетях Дэнс пригрозили, что перережут горло, если она не перестанет требовать от транспортной компании 12 миллионов рублей.