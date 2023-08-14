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Строители обнаружили новый родник с ключевой водой в Челябинске

В Челябинске во время строительства набережной на берегу озера Смолино в Ленинском районе нашли родник с ключевой водой. Об этом сообщает местный портал «Хорошие новости».

Строители обнаружили новый родник с ключевой водой в Челябинске
© РИА Новости

По слова главы города Натальи Котовой, вода пригодна для питья.

«В процессе работ был обнаружен родник с питьевой водой, который решили облагородить, максимально сохранив природный рельеф», — говорит она.

О дальнейшей судьбе нового родника пока неизвестно. Предполагается, что он может стать частью благоустроенной набережной, которую строят на улице Хохрякова неподалеку от спортивной школы олимпийского резерва «Алмаз».

Ранее в августе стало известно, что в Челябинске планируется ремонт Свердловского проспекта. Привести улицу в порядок решили на участке от проспекта Ленина до улицы Блюхера. На эти цели выделено около 73,5 миллиона рублей. Администрация города объявила электронный аукцион по поиску подрядчика на сайте госзакупок.

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