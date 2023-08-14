Роспотребнадзор России объявил об отмене анкетирования о инфекции COVID-19 для прилетающих в страну из-за рубежа. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Внести изменения в постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019"», – сказано в соответствующем постановлении ведомства.

Помимо анкетирования, новое постановление Роспотребнадзора также устанавливает необходимость выборочного тестирования на COVID-19 для тех, кто прибывает в Россию из стран с ухудшением эпидемиологической обстановки. Раньше такое тестирование могли провести для прибывающих из любых стран.