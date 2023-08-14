Метеорологи предупредили о новых наводнениях в России

Россия пострадает от все большего числа наводнений в случае повышения среднемировой температуры на 1,5 градуса. Нашей стране также грозит большое количество пожаров и уменьшение разлива рек, если произойдет потепление более чем на 2 градуса. Об этом заявил эксперт Всемирной метеорологической организации ООН Омар Баддур.

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«Долгосрочные прогнозы по климатическим регионам МГЭИК, включая Россию: прогнозируемое увеличение количества дождевых паводков при глобальном потеплении на 1,5°C и на 2°C и выше, прогнозируемое снижение паводка рек при глобальном потеплении на 2°C и выше, прогнозируемое увеличение пожарной погоды при глобальном потеплении на 2°C и выше», – передает слова метеоролога РИА Новости.

По словам Баддура, приповерхностные температуры в 2023 году превысят значения за период 1991–2000 годов почти по всему земному шару. Исключение составят: Аляска, Южная Африка, Южная Азия и часть Австралии. Количество же осадков в северной части планеты составит выше среднего.