Какой сегодня церковный праздник – 14 августа

14 августа в России православная церковь отмечает Медовый Спас, Изнесение честных древ животворящего Креста Господня. В этот день принято почитать мучеников Маккавеев, матерь их Соломонию и учителя Елеазара. Подробнее об истории праздника и том, как принято его отмечать, читайте в материале «Рамблера».

История праздника

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Божественный праздник Происхождение честных древ животворящего Креста Господня берет свое начало в в VIII-IX веках в Византии. В то время в Константинополе люди боролись с тяжелой болезнью, которая уносила жизни огромного количества человек. Чтобы справиться с эпидемией, священники взяли остатки Креста, на котором был распят Иисус, обошли с ним весь город, а затем осветили водоемы. И тогда произошло чудо: после купания в освященной воде люди начали выздоравливать. С тех пор каждый год в этот день по городу носили часть Креста Господня, а затем заносили его в собор святой Софии, где любой человек мог поклониться ему. Долгое время праздник отмечали только в Константинополе, но постепенно православный праздник принялись отмечать все христиане.

Неслучайно в день Медового Спаса принято освящать воду в храмах. Сегодня православная церковь отмечает также празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице. Этот праздник приурочен к победе князя Андрея Боголюбского над волжскими булгарами в 1164 году. Князь взял с собой в поход чудотворную икону Владимирской Божией Матери и Честный Крест Христов. Все это, а также упорная молитва помогли Боголюбскому получить покровительство Владычицы.

День памяти семи мучеников Маккавеев

14 августа христиане также вспоминают семь мучеников Маккавеев: Авима, Антонина, Гурия, Елеазара, Евсевона, Алима и Маркелла, а также их матерь Соломонию и учителя их Елеазара.

История мучеников относится ко II веку до н. э. Именно тогда правитель Антиох Эпифан намеревался возродить язычество в Иудее и поставил в Иерусалимском храме статую Зевса. Однако 90-летний Елеазар – учитель закона Божия – твердо высказался против этого. Тогда Эпифан казнил и его, и его учеников и их мать. Поступок мучеников вдохновил сына священника Иуду Маккавея, после чего он поднял восстание против правителя и одержал победу.

В народе сегодняшний день также связывают с маком. Именно поэтому христиане освещают сегодня не только воду и мед, но также мак.

Успенский Пост

14 августа начинается Великий Успенский Пост, который продлится до 27 августа. Успенский Пост посвящен Богородице и установлен в память Успения Божьей Матери. Дева Мария пережила Иисуса на 15 лет. Все это время она провела в подвигах молитвы и поста. Вот почему празднику Успения также предшествует постный период.

В период Успенского Поста запрещено есть мясные, рыбные, молочные продукты, а также яйца. Кроме того, нельзя участвовать в увеселительных мероприятиях. По выходным в пищу можно добавлять растительное масло, но рыбу можно есть только один раз – 19 августа, в праздник Преображения Господня.