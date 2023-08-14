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России предрекли потерю объектов культурного наследия из-за таяния ледников

Таяние вечной мерзлоты, повышение уровня моря и снижение защищенности морским льдом приведут к потере многих объектов культурного наследия по всей Арктике — в том числе на территории России. Такой прогноз озвучил эксперт Всемирной метеорологической организации ООН (ВМО) Омар Баддур, пишет РИА Новости.

России предрекли потерю объектов культурного наследия из-за таяния ледников
© РИА Новости

Специалист пояснил, что на фоне изменения климата фундаменты построенных на вечной мерзлоте конструкций станут более хрупкими. По прогнозам ВМО, мощность таких сооружений в России к 2059 году снизится на 20-33 процента относительно 2006-2015 годов после падения на 10-40 процентов по сравнению с 1960-ми годами.

Баддур добавил, что, по оценкам ООН, к 2050 году таяние вечной мерзлоты в Панарктике затронет 69 процентов инфраструктуры, более 1200 населенных пунктов, 36 тысяч зданий и 4 миллиона человек в Европе.

«Многие изменения в климатической системе становятся более масштабными в прямой связи с усилением глобального потепления. В Арктике и высокоширотных регионах наблюдается увеличение частоты и/или интенсивности явлений быстрого таяния морского льда, таяния Гренландского ледяного покрова, обильных осадков, наводнений внутри страны, береговой эрозии и лесных пожаров. Окружающие высокоширотные регионы также страдают от быстрых изменений, происходящих в Арктике», — рассказал специалист.

Ранее опасность для мирового климата увидели в появлении дождевых червей в Арктике. Подобные организмы не характерны для территорий Крайнего Севера — их не наблюдали со времен последнего ледникового периода. Вред от деятельности червей для глобального климата также заключается в том, что они могут вызвать микробную активность, которая высвободит мощные парниковые газы, хранящиеся в почве.

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