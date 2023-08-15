Россияне назвали самые желанные подарки

Россияне назвали деньги самым желанным подарком. Детали исследования, проведенного Аналитическим центром ювелирного бренда SOKOLOV совместно с агентством A2:Research, попали в распоряжение «Ленты.ру» во вторник, 15 августа.

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Согласно результатам опроса, 39 процентов респондентов больше любят получать презенты, а другие 29 процентов — дарить. Так, в рейтинг самых популярных подарков вошли деньги (15 процентов), аксессуары (13 процентов), цветы (12 процентов), косметика и парфюмерия (9 процентов). При этом почти каждый десятый опрошенный отметил, что часто получает банальные подарки (носки и гель для душа), а 7 процентов — бесполезные, например, статуэтки и брелоки.

В то же время большинство участников исследования заявили о желании чаще получать различные украшения и аксессуары (21 процент), товары для хобби (11 процентов), впечатления — в частности, путешествия, билеты на концерт или в театр (11 процентов). Среди прочего 10 процентов россиян с радостью приняли бы подарок, который сделан специально для него — кастомизированную одежду или украшение с гравировкой.

По данным исследования, большинство готовы заложить на подарок близкому человеку до 10 тысяч рублей (27). Еще 23 процента располагают суммой до пяти тысяч рублей, а 22 процента могут себе позволить потратить на сюрприз до 20 тысяч рублей. На сумму до двух тысяч рублей ориентируются 14 процентов респондентов.