«Рамблер.Вау» и «Rambler Way» разыграют три комплекта полезных подарков

Лето неумолимо подходит к концу. Но подписчики Telegram-каналов медиахолдинга Rambler&Co - «Рамблер.Вау» и «Rambler Way» - встретят осень во всеоружии. Ведь сейчас для них проводится конкурс, в котором можно выиграть полезные и в дождливую погоду призы.

Разыгрываться будут сразу три комплекта подарков. Каждый набор включает в себя панаму, термос, дождевик, футболку и термокружку. Для того чтобы стать участником конкурса, необходимо подписаться на каналы «Рамблер.Вау» и «Rambler Way» в Telegram, а также нажать кнопку «Участвую» под публикацией о старте конкурса.