В АТОР раскритиковали предложение убрать английский язык с табличек в метро

Решение отказаться от дублирования информации на английском языке в метро и другом общественном транспорте ударит по престижу России в качестве направления международного туризма. Такое мнение в беседе с "Газетой.ру" озвучил вице-президент АТОР Артур Мурадян.

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"Я негативно отношусь к такого рода новостям. Они очень недальновидные и близорукие в плане сиюминутных политических веяний. Связано это с тем, что Россия при всем при этом пытается привлекать международный туризм. И международный туризм, нравится регионам или не нравится, говорит на английском языке", – отметил он.

Он подчеркнул, что дублирование информации на иностранном языке никак не связано с предательством Родины. Идею перевести все таблички с английского на китайский Мурадян тоже считает сомнительной: дело в том, что это могут воспринять как дискриминацию туристов из Индии или стран Ближнего Востока.

Представитель АТОР напомнил, что Россия пытается стать привлекательной для иностранных туристов, в частности, вводит электронные визы. Тем не менее, подобные предложения противоречат устремлениям страны, создают дополнительные трудности в туристической сфере.