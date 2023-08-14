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Блэкаут 2003: как Америка выживала без электричества

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Люди спят около автовокзала, ожидая отправления своих автобусов 
© legion-media.ru
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Мужчина читает свежую прессу после блэкаута 
© legion-media.ru
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Очередь на заправке в Детройте во время блэкаута 
© ТАСС
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Люди переходят дорогу при помощи сигнальных огней 
© legion-media.ru

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Очередь на городской автобус на Таймс-сквер 
© legion-media.ru
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Пожарный расчет борется с огнем в одном из частных домов во время блэкаута 
© ТАСС
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Люди на ступеньках возле вокзала Пенсильвании ожидают отправления своих поездов 
© legion-media.ru
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Пассажиры выстроились вдоль тротуаров возле Центрального вокзала, ожидая, когда восстановится электричество и начнут движения поезда 
© legion-media.ru
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Очередь в магазин во время блэкаута в Детройте 
© globallookpress.com

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Воссоединение семьи через 4 дня после блэкаута 
© ТАСС
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Мужчина использует свечи для работы за прилавком заправочной станции  
© ТАСС
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Надпись на входе в магазин: "Генераторов, батарей и воды нет" 
© ТАСС

    20 лет назад на севере США и в канадском Торонто произошел один из самых крупных блэкаутов в истории Америки. Без света остались Кливленд, Толидо, Нью-Йорк, Олбани, Детройт и часть Нью-Джерси – всего около 40 миллионов человек в США и 10 миллионов в Канаде. В обесточенных городах закрылись аэропорты, перестал работать метрополитен, начались перебои с водоснабжением и связью. Кроме того, жители мегаполисов страдали от небывалой жары. В пик температура воздуха в Нью-Йорке достигала 33 °C в тени.

    В ходе расследования выяснили, что причиной аварии стало провисание проводов, которые коснулись деревьев, что вызвало замыкание на землю. Затем из-за ошибки в компьютерной системе и нехватки персонала произошло каскадное отключение 263 электростанции, включая 10 АЭС в США и в Канаде. Официально сумма ущерба составила не менее $6 млрд.

    Несмотря на то, что восстановление электричества в основном заняло от 2 до 7 часов, последствия аварии для привычного ритма жизни канадцев и американцев ощущались еще несколько дней.

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