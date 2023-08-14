Блэкаут 2003: как Америка выживала без электричества

20 лет назад на севере США и в канадском Торонто произошел один из самых крупных блэкаутов в истории Америки. Без света остались Кливленд, Толидо, Нью-Йорк, Олбани, Детройт и часть Нью-Джерси – всего около 40 миллионов человек в США и 10 миллионов в Канаде. В обесточенных городах закрылись аэропорты, перестал работать метрополитен, начались перебои с водоснабжением и связью. Кроме того, жители мегаполисов страдали от небывалой жары. В пик температура воздуха в Нью-Йорке достигала 33 °C в тени.