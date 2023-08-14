Блэкаут 2003: как Америка выживала без электричества
20 лет назад на севере США и в канадском Торонто произошел один из самых крупных блэкаутов в истории Америки. Без света остались Кливленд, Толидо, Нью-Йорк, Олбани, Детройт и часть Нью-Джерси – всего около 40 миллионов человек в США и 10 миллионов в Канаде. В обесточенных городах закрылись аэропорты, перестал работать метрополитен, начались перебои с водоснабжением и связью. Кроме того, жители мегаполисов страдали от небывалой жары. В пик температура воздуха в Нью-Йорке достигала 33 °C в тени.
В ходе расследования выяснили, что причиной аварии стало провисание проводов, которые коснулись деревьев, что вызвало замыкание на землю. Затем из-за ошибки в компьютерной системе и нехватки персонала произошло каскадное отключение 263 электростанции, включая 10 АЭС в США и в Канаде. Официально сумма ущерба составила не менее $6 млрд.
Несмотря на то, что восстановление электричества в основном заняло от 2 до 7 часов, последствия аварии для привычного ритма жизни канадцев и американцев ощущались еще несколько дней.