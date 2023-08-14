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«Икар» может перевезти часть застрявших пассажиров рейсов Red Wings

Авиакомпания «Икар» может перевезти пассажиров задержанных рейсов Red Wings, которые должны были вылететь по маршрутам АнтальяЕкатеринбург и Екатеринбург — Анталья. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение Росавиации.

«Икар» может перевезти часть застрявших пассажиров рейсов Red Wings
© globallookpress.com

Напомним, что проблемы возникли с рейсами WZ 3062 и WZ 3061 в эти выходные. Пассажиры из Антальи должны были вылететь еще вечером 12 августа, однако отправку отложили. Аналогичная ситуация сложилась и с самолетом, который должен был вылететь из Екатеринбурга.

Росавиация подтвердила, что держит на контроле ситуацию. Ведомство рекомендовало компании оперативно провести консультации с другими российскими авиакомпаниями по привлечению дополнительных воздушных судов. По предварительной информации, сегодня часть пассажиров из Антальи в Екатеринбург может перевезти авиакомпания «Икар».

В Росавиации добавили, что задержки вызваны технической неисправностью двух воздушных судов перевозчика. Сейчас Red Wings принимает меры для разрешения ситуации и приведения расписания полетов в штатное состояние.

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