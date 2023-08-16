В РФ вырос спрос на виртуальные номера из-за ушедших сервисов

Эксперт по информационной безопасности "Лиги цифровой экономики" Виталий Фомин заявил РИА Новости о росте спроса на аренду виртуальных телефонных номеров из-за необходимости у россиян оплачивать ушедшие из страны сервисы.
По словам Фомина, статистика за 2022 год показывает, что спрос на аренду виртуальных номеров вырос более чем в два раза. По данным "Яндекса", в январе 2022 года соответствующий запрос появлялся в поисковой строке 111 000 раз, а в январе 2023 года — 247 000. Сервис для покупки виртуальных номеров Grizzly SMS, как указал эксперт, показал рост трафика в семь раз за год. Фомин отметил, что подобные сервисы также используются для накрутки лайков и подписчиков в соцсетях. По его словам, покупать мобильный номер другой страны для активации или продления подписок проблематично, и проще воспользоваться виртуальным номером.
Эксперт добавил, что организаторы таких сервисов гарантируют конфиденциальность. Кроме того, услуга является недорогой — аренда номера любой страны стоит от 15 рублей. До этого портал "Код Дурова" сообщал, что пользователи Telegram, которые продают свои анонимные номера и юзернеймы, могут столкнуться с новым видом мошенничества, при котором злоумышленники присылают ненастоящую криптовалюту.
В качестве примера приводится ситуация, при которой мошенник отправляет жертве незначительное количество монет не имеющего никакой ценности токена JSTC с предложением о покупке виртуального номера или никнейма.