Российские регионы получат право вводить курортный сбор
Российские регионы получат право вводить курортный сбор, следует из перечня поручений президента по итогам совещания по развитию туризма. Документ опубликован на сайте Кремля 14 августа.
Правительству предстоит внести законодательные поправки, которые позволят регионам вводить сбор с учетом опыта Крыма Алтайского Краснодарского, Ставропольского краев, Санкт-Петербурга и территории «Сириус». На этих территориях проходил эксперимент по развитию курортной инфраструктуры.
Кроме того, Владимир Путин поручил кабмину продлить до 2026 года срок действия повышенного коэффициента, применяемого налогоплательщиками при расчете налогового вычета по акцизу на виноград, следует из документа.