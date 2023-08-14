Российские регионы получат право вводить курортный сбор, следует из перечня поручений президента по итогам совещания по развитию туризма. Документ опубликован на сайте Кремля 14 августа.

Правительству предстоит внести законодательные поправки, которые позволят регионам вводить сбор с учетом опыта Крыма Алтайского Краснодарского, Ставропольского краев, Санкт-Петербурга и территории «Сириус». На этих территориях проходил эксперимент по развитию курортной инфраструктуры.