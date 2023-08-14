Путин наградил главу Верховного суда РФ орденом Андрея Первозванного

Лебедев удостоен госнаграды "за выдающиеся заслуги в развитии отечественной судебной системы, укреплении законности и правопорядка", говорится в указе.

Лебедеву 14 августа исполняется 80 лет. Он возглавляет Верховный суд РФ с декабря 1991 года, до этого с 1989 года был председателем Верховного суда РСФСР.