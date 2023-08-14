Машков высказался об уехавших из России артистах

У меня для всех них есть одно слово: презрение. Я произнес страшное слово. Оно не означает «отвернуться», оно означает «смотреть очень внимательно». Но не на них, а туда, где наша любовь и уверенность. А тех, льющих грязь, беда настигнет сама, — сказал Машков.