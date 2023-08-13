Россияне застряли в Анталье из-за задержки рейса на более чем 12 часов
Российские туристы застряли в Анталье из-за задержки рейса более чем на 12 часов. Об этом сообщает издание E1.
Добраться домой не могут пассажиры рейса WZ 3062 авиакомпании Red Wings.
«Вылететь должны были еще 12.08 в 21:30 по местному. Просидели 8 часов в аэропорту, но так и не улетели», - рассказал один из пассажиров.
По его словам, всех россиян в три часа ночи отправили в отель. Планировалось, что утром в 10:30 они отправятся в аэропорт. Однако утром выезд отложили - до 14:00.
Задержка вызвала цепную реакцию: рейс WZ-3061 не может вылететь из Екатеринбурга в Анталью. Отправление задерживается уже на сутки.
В Уральской транспортной прокуратуре заявили, что инцидент вызван «отсутствием воздушного судна». В надзорном ведомстве уточнили, что рейс в Турцию ждут 410 пассажиров. Планируемое время вылета 21 час 30 минут 13 августа.