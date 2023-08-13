На 55-м году жизни умер актер и режиссер Владимир Ширапов

Российский актер и режиссер, продюсер и журналист Владимир Ширапов скончался 13 августа в возрасте 54 лет. Об этом сообщил в своем официальном Telegram-канале депутат Государственной думы Вячеслав Дамдинцурунов.

"Нахожусь в глубоком шоке и искренне сожалею об огромной утрате. Сегодня в 01:05 ночи по улан-удэнскому времени от нас ушел талантливый человек, режиссер, оператор, сценарист, актер, создатель студии широкого формата и возможностей "Yндэр" Владимир Ширапов", - пишет Дамдинцурунов.

По словам депутата, Владимира Цырендондоковича любили и знали в каждом районе Бурятии: "Природа, художественные фильмы, спортивные события, репортажи и даже фотография - у него получалось абсолютно все".

"Скорблю и выражаю свои искренние соболезнования родным, близким и всей республике в связи с безвременной кончиной Владимира. Пусть земля будет пухом", - говорится в некрологе.

Кроме того информация об уходе артиста появилась на его странице в соцсети "ВК".

Ширапов родился 1 апреля 1970 года в Улан-Удэ. Сыграл Виктора, главного героя, в социальной драме "Булаг", Палыча в многосерийной черной комедии "Маньячелло", снял ленту "Дыхание Земли" как режиссер.