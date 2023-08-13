Путин поздравил строителей с профессиональным праздником

«Поздравляю вас с Днем строителя. В отечественном строительном комплексе всегда работали квалифицированные, преданные делу специалисты. Их трудом и талантом были возведены города и поселки, пущены в строй объекты промышленности и энергетики, социальной и транспортной инфраструктуры», – говорится в телеграмме.