Вильфанд указал на опасность солнечной активности для отдыхающих на Черном море

Повредить глаза и кожу могут отдыхающие на Черном море с 14 по 20 августа. Причина кроется в мощной солнечной активности. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передаёт NEWS.ru.

«С понедельника на черноморском побережье будет весьма высокий ультрафиолетовый индекс, что очень вредно для кожи и глаз», - сказал Вильфанд.

Он назвал наиболее губительные для здоровья часы: с 11.00 до 15.00. В это время нельзя находиться под прямыми солнечными лучами.

Метеоролог добавил, что на черноморском побережье Краснодарского края температура достигнет 29-34 градусов, что на 1,5 градуса выше нормы.

Дожди и ветер в выходные прекратятся. С начала недели в регионе установится «вполне комфортная погода для отдыха».