Жителям юга России пообещали 40-градусную жару

В ближайшую неделю в южных регионах России ожидается жара до 40 градусов. Об этом сообщает Романа Вильфанда.

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Уточняется, что речь идет о Ставропольском крае, Калмыкии, Астраханской и Волгоградской областях, а также обо всех республиках Северного Кавказа. Температура там может подняться до плюс 35–39 градусов.

При этом в Краснодарском крае температура будет более комфортной — плюс 29–34 градуса.