В учебнике истории для 5–9-х классов пересмотрят понятие «империя»
Понятие Российская империя будет пересмотрено в новом учебнике истории для 5–9 классов. Об этом рассказал автор учебника, историк Александр Чубарьян, пишут «Известия».
Ученый рассказал, что издание включает «новый подход к определению слова «империя».
В учебнике написано, что классические мировые империи формировались за счёт чужих заморских территорий. Россия стала исключением. Входящие в ее состав территории включались в общее экономическое пространство. В итоге они становились единым целым с Россией.
По словам автора, крайне важно показать, что Российская империя имела ряд существенных различий с классическим образцом колониализма, например, Британской империей.
Чубарьян отметил, что при составлении учебников необходимо понимание индивидуального взгляда на мировую историю каждого отдельного государства. В первую очередь это касается стран СНГ.
Ранее стало известно о создании учебника по военной истории. Он станет дополнительным пособием для учителей 5 -11 классов.