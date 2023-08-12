В учебнике истории для 5–9-х классов пересмотрят понятие «империя»

Понятие Российская империя будет пересмотрено в новом учебнике истории для 5–9 классов. Об этом рассказал автор учебника, историк Александр Чубарьян, пишут «Известия».

Ученый рассказал, что издание включает «новый подход к определению слова «империя».

В учебнике написано, что классические мировые империи формировались за счёт чужих заморских территорий. Россия стала исключением. Входящие в ее состав территории включались в общее экономическое пространство. В итоге они становились единым целым с Россией.

По словам автора, крайне важно показать, что Российская империя имела ряд существенных различий с классическим образцом колониализма, например, Британской империей.

Чубарьян отметил, что при составлении учебников необходимо понимание индивидуального взгляда на мировую историю каждого отдельного государства. В первую очередь это касается стран СНГ.