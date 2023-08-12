Россиянам рассказали, реально ли получить туристическую визу в США

В РФ получить визу США невозможно, едут, в основном выбирают Казахстан, обычно Астану (посольство) или Алма-Ату (генконсульство), но очень сложно попасть на свободную дату. Можно попробовать открыть визу в Европе, но там участились отказы гражданам РФ. Некоторые выбирают Индонезию или Маврикий, но, опять же, нужно понимать, что сама поездка в эти страны дорого обойдется, — отметила Ансталь.