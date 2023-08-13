Пляжи под Одессой открыли впервые с начала спецоперации

В Одесской области официально открыли пляжи впервые с начала специальной военной операции (СВО) России на Украине . Об этом сообщил глава областной администрации Олег Кипер в своем Telegram -канале.

«Подписали совместный с командующим оперативной стратегической группировкой войск "Одесса" приказ о доступе людей к морю», — написал Кипер, огласив список из шести зон для купания и оздоровления, который обещают в будущем расширить.

Находиться на одесских пляжах можно с 08:00 до 20:00, но их будут закрывать во время воздушной тревоги, при обнаружении подозрительных предметов или в период шторма. В случае необходимости водолазы исследуют акваторию Черного моря, также в воде установлены сетки против взрывчатых устройств.