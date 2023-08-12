Средний чек на музыкальные инструменты вырос почти на треть

Средний чек в магазинах звукового оборудования и музыкальных инструментов в России поднялся за год на 30%, достигнув 5 973 рубля. При этом в книжных магазинах он практически не поменялся.

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А всего за год россияне потратили на музыкальные инструменты и оборудование 19 миллионов рублей, рост 20%, пишет РИА Новости со ссылкой на исследование "Почта банка".

На книги россияне потратили за год 142 миллиона рублей. За один раз они оставляли в среднем 488 рублей - эти данные за последний год практически не изменились.