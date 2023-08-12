Синоптик предупредил 14 российских регионов об интенсивных дождях

Некомфортная дождливая погода ожидает 14 российских регионов. В некоторых областях вдобавок пройдут грозы и град с сильным ветром. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, передаёт ТАСС.

Синоптик спрогнозировал, что «совершенно некомфортная погода» будет в Омской, Томской, Новосибирской области и в Алтайском крае.

Там пройдут интенсивные дожди, а температура воздуха составит +14..+20 градусов. Это на 4-6 градусов ниже нормы.

Также сильные осадки ждут Приморский край, Туву, центральные районы Красноярского края, Хакасии, Амурской области, запад и юг Хабаровского края.

Дождливые выходные и «не особо комфортная погода для отдыха» ожидаются и на юге России. В Краснодарском крае и Адыгее будут сильный дождь, гроза, град, ветер до 25 м/с.

Кроме того, сильные осадки выпадут в ближайшие дни в Ленинградской и Новгородской области.