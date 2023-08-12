Эксперт оценил угрозу от нового варианта коронавируса "эрис"

"Летальность [вариантов омикрон-штамма] довольно стабильна, если все в порядке с медициной, то она составляет примерно 0,35%. У этого варианта ("эриса" - прим. ТАСС), по-видимому, такая же летальность - нет оснований считать, что она больше. Какой-то специальной угрозы он не представляет", - сказал он.