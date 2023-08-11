Минцифры запретило своим сотрудникам использовать устройства Apple на работе

«Вводится запрет на использование мобильных устройств, соответственно, смартфонов и планшетов, для доступа к рабочим приложениям и доступа к рабочей переписке. Больше никаких ограничений не вводится», — сказал он.

Шадаев отметил, что в личных целях сотрудники ведомства могут использовать устройства Apple, но с целью доступа к рабочей почте и документообороту это делать запрещено. В случаях если отсутствует возможность использования телефона на системе Android, работникам следует использовать компьютерную технику, добавил он.