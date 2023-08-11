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Минцифры запретило своим сотрудникам использовать устройства Apple на работе

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России запретило своим сотрудникам использовать устройства Apple в рабочих целях, в том числе переписках. Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев, передает «РИА Новости».

Минцифры запретило своим сотрудникам использовать устройства Apple на работе
© РИА Новости

«Вводится запрет на использование мобильных устройств, соответственно, смартфонов и планшетов, для доступа к рабочим приложениям и доступа к рабочей переписке. Больше никаких ограничений не вводится», — сказал он.

Шадаев отметил, что в личных целях сотрудники ведомства могут использовать устройства Apple, но с целью доступа к рабочей почте и документообороту это делать запрещено. В случаях если отсутствует возможность использования телефона на системе Android, работникам следует использовать компьютерную технику, добавил он.

Ранее аналогичную меру ввели в Минпромторге и Минтрансе РФ.

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