Лантратова обратилась в ФАС с просьбой проверить цены на рабочие тетради

Наценка на рабочие тетради для школьников значительно различается в разных магазинах, рассказала первый заместитель Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. Так, стоимость рабочей тетради по русскому языку в разных магазинах на одном из маркетплейсов различается в шесть раз. Как стало известно «Парламентской газете», депутат обратилась к главе Федеральной антимонопольной службы Максиму Шаскольскому с просьбой провести проверку, нет ли здесь нарушения антимонопольного законодательства.