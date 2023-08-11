Лантратова обратилась в ФАС с просьбой проверить цены на рабочие тетради
Наценка на рабочие тетради для школьников значительно различается в разных магазинах, рассказала первый заместитель Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова. Так, стоимость рабочей тетради по русскому языку в разных магазинах на одном из маркетплейсов различается в шесть раз. Как стало известно «Парламентской газете», депутат обратилась к главе Федеральной антимонопольной службы Максиму Шаскольскому с просьбой провести проверку, нет ли здесь нарушения антимонопольного законодательства.
«В ходе проведенного мониторинга агрегаторов информации о товарах (услугах) мною не раз были обнаружены рабочие тетради, идентичные по содержанию и иным характеристикам, однако реализуемые с разницей в цене, достигающей тысячи рублей», — указала депутат в письме.
Например, на одном из маркетплейсов размещено объявление о продаже рабочих тетрадей по русскому языку, стоимость которых превышает цену аналогичных пособий в шесть раз.
Учитывая, что с началом учебного года семьи с детьми-школьниками и так сталкиваются с существенными расходами, произвольное увеличение стоимости рабочих тетрадей может ухудшить финансовое положение семьи еще больше, отметила парламентарий.
«В связи с изложенным прошу Вас, уважаемый Максим Алексеевич, поручить проведение комплексной проверки на предмет нарушения антимонопольного законодательства при реализации учебных рабочих тетрадей посредством агрегаторов информации о товарах (услугах), в частности, установления завышенной цены на учебные рабочие тетради, и в случае подтверждения принять необходимые меры реагирования», — обратилась Яна Лантратова к главе ФАС.
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