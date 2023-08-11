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Прокуратура Москвы проверит Панина* на публичные призывы к терроризму

Прокуратура Москвы проверит актера Алексея Панина на публичные призывы к террористической деятельности в интернете, нарушение территориальной целостности России и дискредитацию ВС РФ. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Прокуратура Москвы проверит Панина* на публичные призывы к терроризму
© РИА Новости

«В настоящее время прокуратуре Москвы поручено провести проверку в отношении Алексея Вячеславовича Панина на наличие оснований привлечь его к уголовной ответственности…» — рассказал собеседник агентства.

По его словам, проверка продлится ориентировочно до начала сентября, но при необходимости будет продлена. В общей сложности Панину может грозить до 12 лет тюрьмы и штраф до 50 тысяч рублей.

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Отметим, что основанием к проверке стало интервью актера YouTube-каналу телеведущей Ксении Собчак — «Осторожно, Собчак». В нем Панин оскорблял Россию и ее граждан, осуждал принятые президентом РФ решения в отношении СВО и одобрил теракт на Крымском мосту.

*физлицо, признанное иноагентом в РФ

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