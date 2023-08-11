Эксперт заявил, что сокращение рабочей недели до 36 часов окажет положительный эффект
Заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков заявил, что сокращение рабочей недели окажет положительное влияние работоспособность сотрудников. Об этом сообщают «Известия».
По словам Ветеркова, сокращение рабочей недели также может привести к снижению уровня стресса и снизить вероятность выгорания сотрудников.
«Меньшее количество рабочего времени позволит проще соблюдать work-life balance: уделять больше времени хобби, отдыху и семье. По данным нашего исследования, 70% опрошенных россиян уверены, что такой формат позитивно отразится на эффективности их работы, при этом не согласны с таким утверждением только 5%», – заявил он.
При этом Ветерков также добавил, что сокращение рабочей недели может снизить общую производительность труда, что приведёт к урезанию зарплат. Эксперт считает, что далеко не все компании в России готовы сокращать рабочие часы для своих сотрудников, сохраняя при этом прежний уровень дохода.
«Также среди основных опасений – падение производительности труда и сложности с реорганизацией рабочих процессов, так как компаниям придется перестроить сложившуюся концепцию. Некоторым компаниям может потребоваться дополнительный персонал, чтобы обеспечить непрерывную работу, что напрямую связано с дополнительными расходами», – добавил он.