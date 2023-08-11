По словам Ветеркова, сокращение рабочей недели также может привести к снижению уровня стресса и снизить вероятность выгорания сотрудников.

«Меньшее количество рабочего времени позволит проще соблюдать work-life balance: уделять больше времени хобби, отдыху и семье. По данным нашего исследования, 70% опрошенных россиян уверены, что такой формат позитивно отразится на эффективности их работы, при этом не согласны с таким утверждением только 5%», – заявил он.

При этом Ветерков также добавил, что сокращение рабочей недели может снизить общую производительность труда, что приведёт к урезанию зарплат. Эксперт считает, что далеко не все компании в России готовы сокращать рабочие часы для своих сотрудников, сохраняя при этом прежний уровень дохода.