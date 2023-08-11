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В ЛНР третий день сдерживают DDoS-атаку

В Луганской народной республике третий день сдерживают DDoS-атаку на телекоммуникационные сети. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций ЛНР.

В ЛНР третий день сдерживают DDoS-атаку
© РИА Новости

В первый раз атаку на ресурсы провайдеров республики зафиксировали 9 августа. Она вызвала веерные перебои в работе интернета на территории ЛНР.

Отмечается, что техспециалистам удалось защитить «целостность информационной инфраструктуры» республики. На данный момент они продолжают устранять последствия аварийных ситуаций, наблюдается улучшение в работе интернета.

При этом в настоящее время DDoS-атака продолжается и специалисты успешно сдерживают ее, пресекая все попытки взлома, подчеркнули в ведомстве ЛНР.

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