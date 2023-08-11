Стало известно самое популярное домашнее животное в России

Домашнее животное есть почти у каждого второго россиянина. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Ситидрайв» и аналитического агентства A2:Research.

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Самым популярным домашним животным в России стала кошка. Ее завели 43 процента участников исследования. Второе место в рейтинге занимает собака (42 процента). Также спросом пользуются рыбы, попугаи, черепахи и грызуны.

При этом почти 70 участников опроса заявили, что хотят завести домашних животных, но не могут из-за обстоятельств. В качестве сдерживающих факторов называют ограничения по съемному жилью (26 процентов), сложности в путешествии (25 процентов), боязнь ответственности (14 процентов) и отсутствие времени на уход за питомцем (девять процентов), пишет «Газета.Ru».

Чаще всего москвичи называют своих кошек Мусей, Василисой и Барсиком. Среди необычных имен встречаются Пельмешка и Тимон.