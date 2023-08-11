Лариса Голубкина рассказала о самочувствии из больницы

Актриса Лариса Голубкина заявила, что продолжает обследование в больнице, но чувствует себя отлично. Об этом сообщает РИА Новости.

Накануне, 10 августа, актриса рассказала журналистам, что решила пройти плановое обследование в больнице - «померить гемоглобин, лейкоциты». По дороге к врачам она подвернула ногу и упала. Голубкина отмечала, что не получила серьезных травм.

11 августа актриса рассказала РИА Новости, что отлично себя чувствует и готова вернуться на сцену.