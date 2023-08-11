Двухфакторную аутентификацию на госуслугах подключил каждый пятый россиянин

Двухфакторную аутентификацию для защиты аккаунта на госуслугах подключил каждый пятый россиянин, что составляет 22 миллиона пользователей, ежедневно к этому числу прибавляется от 300 до 400 тысяч человек. Об этом сообщается в соцсети Минцифры РФ.

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Как подчеркнули в ведомстве, смысл двухфакторной аутентификации заключается в том, что система кроме пароля запрашивает дополнительное подтверждение, которое может предоставить только настоящий владелец аккаунта.

Отмечается, что с 1 октября двухфакторная аутентификация станет обязательной для всех. Если не подключить второй фактор, то зайти в учётную запись без дополнительной защиты не получится. При входе на портал нужно будет выбрать один из вариантов проверки: подтверждение по СМС, с помощью одноразового кода из ТОТР-приложения или по биометрии лица.

В министерстве пояснили, что подключить двухфакторную аутентификацию на госуслугах можно:

Зайдя в «Профиль» в личном кабинете, затем перейти в «Безопасность» и нажать «Вход в систему»; Включив опцию «Вход с подтверждением», после чего ввести номер телефона, на который будет приходить СМС для входа; С помощью кода из СМС.

Ранее сообщалось, что уровень защиты учетных записей пользователей в Единой системе идентификации и аутентификации хотят повысить, уточнив способы доступа к информации в государственных информационных системах.