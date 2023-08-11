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В Госдуме отреагировали на резкий рост стоимости обучения в российских вузах

На данном этапе вмешательство государство в ситуацию с выросшими на 12 процентов ценами на высшее образование нецелесообразно. Об этом заявили опрошенные «Лентой.ру» первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга и зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.

Так, Мажуга напомнил, что государство ранее влияло на ситуацию с ростом цен на обучение в вузе в период пандемии коронавируса. Сейчас, по его мнению, рост цен не является слишком критичным для государственных интервенций.

«У нас несколько лет были ограничения [со стороны государства на рост цен на высшее образование], и вузы на протяжение последних лет трех не поднимали стоимость обучения, поднимали только в соответствии с инфляцией, что заложено в договоре об обучении. Думаю, что сейчас эти 10-12 процентов — это та самая небольшая компенсация», — объяснил он.

У нас очень сильно увеличивается количество бюджетных мест. Поэтому сегодня абитуриент имеет возможность поступить на бюджетную форму обучения. 70% выпускников школ обеспечены бюджетными местами. Те направления, которые для государства приоритетны, (...) полностью обеспечены бюджетными местами. Ситуация с контрактным обучением присуща скорее гуманитарной сфере - Александр Мажуга, первый зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию.

Кирьянов согласился с позицией коллеги. По его мнению, обучение на контрактной основе является необходимой для учреждений высшего образования финансовой поддержкой.

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«Не думаю, что нужно принимать какие-то меры сдерживания роста цен на обучение со стороны государства. Государство свой заказ размещает через бесплатное обучение, и сегодня обучение моделируется с учетом потребностей народного хозяйства. Что касается тех, кто выбирает платную форму, — это то, что должно помогать вузам быть на уровне, и вот эти внебюджетные источники поступления средств мы не должны каким-то образом сдерживать, если того требует экономическая ситуация», — сказал парламентарий, объяснив, что рост цен на высшее образование вызван инфляционными процессами.

Этот вопрос должен регулироваться рыночными механизмами. Не думаю, что, зафиксировав 12-ти процентное повышение стоимости обучения, мы недосчитаемся какого-то количества студентов на платной основе. Люди, которые приняли решение учиться, будут учиться и по повышенной стоимости - Артем Кирьянов, зампред комитета Госдумы по экономической политике.

Ранее стало известно, что обучение в ведущих российских университетах резко подорожало в 2023/24 учебном году — в среднем на 12 процентов. В перечень вузов с возросшей ценой на образование вошли МГУ, МФТИ, СПбГУ, МИФИ, ВШЭ, МГТУ, МГИМО, СПбПУ и РАНХиГС. При этом анализировалась стоимость не всех направлений обучения, а считающихся самыми популярными по версии Минобрнауки, к которым относятся в том числе: «информационные системы и технологии», «экономика», «менеджмент», «информатика и вычислительная техника», «юриспруденция», «лингвистика» и «журналистика».

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