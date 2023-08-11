Артемий Лебедев рассказал о проблемах с учебой в МГУ

Известный блогер и дизайнер Артемий Лебедев заявил, что во время учебы в МГУ у него были проблемы из-за того, что он прогуливал физкультуру. Об этом он рассказал в ролике, доступном на Rutube.

Дизайнер вспомнил, что не посещал пары по физкультуре в университете.

«Оказывается, в МГУ просто так нельзя это делать, потому что физкультура — священнейшее из занятий. Если ты не посещаешь занятия по физкультуре в МГУ, то ты, соответственно, *** студент, и тебя могут отчислить», — отметил Лебедев.

По словам блогера, чтобы отработать прогулы, ему предложили поучаствовать е в соревнованиях по бегу. Лебедев заявил, что они не пользовались популярностью среди успевающих студентов.

«А остальные такие же отщепенцы и двоечники типа меня там принимали участие, чтобы создать видимость массы», — высказался блогер.

Он признался, что не стремился к наградам, и поэтому приходил к финишу последним.

Ранее Лебедев призвал россиянок строить карьеру после рождения детей. Такую последовательность он объяснил тем, что детям и родителям с меньшей разницей в возрасте будет комфортнее общаться. При этом дизайнер заявил, что на профессиональной самореализации женщины раннее материнство не скажется.