В ВОЗ заявили об удвоении числа заражений коронавирусом в мире за месяц

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что за месяц число заражений коронавирусом в мире увеличилось почти вдвое — на 80%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информационный бюллетень ВОЗ.

По данным организации, за период с 10 июля по 6 августа число заражений составило почти 1,5 млн, а летальных исходов — 2,5 тыс. человек. Отмечается, что число летальных исходов за месяц при этом сократилась на 57% по сравнению с предыдущим отчетным периодом.

Ранее иммунолог Крючков предупредил о большей заразности нового варианта коронавируса.

Вспышка заболеваемости была впервые зафиксирована в Китайском городе Ухань в декабре 2019 года. 30 января 2020 года ВОЗ объявила о пандемии COVID-19.