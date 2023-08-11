Трех девушек, станцевавших в Крыму под «Ще не вмерла Украина » украинского артиста Андрея Данилко , выступающего под псевдонимом Верка Сердючка , уволили. Об этом сообщает издание «Подъем» .

«Естественно, они уволены. Они не напрямую работали. Мы фирме все объяснили, разорвали договор, и они не работают, естественно. У нас уже другая фирма нанята абсолютно, с другой фирмой аниматорской заключен договор», — заявили в алуштинском аквапарке.

Ранее сообщалось, что три девушки пели и танцевали в аквапарке в Алуште под песню «на украинском языке, провокационного характера, несмотря на замечания находящихся рядом посетителей аквапарка», тем самым провоцируя людей на конфликт. Сообщалось, что им был назначен штраф в размере 45 тысяч рублей — каждая обязуется выплатить по 15 тысяч рублей.