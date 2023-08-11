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«Ведомости»: обучение в ведущих вузах России подорожало на 12%

В 2023/24 учебном году обучение в ведущих университетах России стало дороже в среднем на 12%, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные вузов Москвы и Санкт-Петербурга из топ-10 по версии рейтингового агентства RAEX.

Обучение в ведущих вузах России подорожало на 12%
© РИА Новости

Отмечается, что в перечень вузов вошли МГУ, МФТИ, СПбГУ, МИФИ, ВШЭ, МГТУ, МГИМО, СПбПУ и РАНХиГС.

Анализировалась только стоимость самых популярных направлений обучения по версии Минобрнауки.

Больше всего выросла стоимость получения высшего образования в МИФИ — на 18—22%.

Ранее руководитель челябинского фонда «Защитники Отечества» Галина Гаврилова заявила, что благодаря помощи фонда 14 ветеранов специальной военной операции (СВО) и членов их семей поступили на бюджет в высшие учебные заведения.