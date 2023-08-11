«Ведомости»: обучение в ведущих вузах России подорожало на 12%
В 2023/24 учебном году обучение в ведущих университетах России стало дороже в среднем на 12%, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные вузов Москвы и Санкт-Петербурга из топ-10 по версии рейтингового агентства RAEX.
Анализировалась только стоимость самых популярных направлений обучения по версии Минобрнауки.
Больше всего выросла стоимость получения высшего образования в МИФИ — на 18—22%.
Ранее руководитель челябинского фонда «Защитники Отечества» Галина Гаврилова заявила, что благодаря помощи фонда 14 ветеранов специальной военной операции (СВО) и членов их семей поступили на бюджет в высшие учебные заведения.