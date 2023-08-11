В Таиланде может появиться пляжный «комендантский час»

В курортном городе Патайя в Таиланде могут ввести пляжный «комендантский час», пишет Bangkok Post со ссылкой на местные власти.

По информации газеты, на пляжах часто проходят шумные вечеринки до утра, после которых остаются горы мусора. В городскую администрацию поступает все больше жалоб на ночных посетителей пляжа, которые приходят туда с портативными колонками и алкоголем.

«Сейчас город думает о том, чтобы ввести часы открытия и закрытия этих пляжей, поскольку это может стать решением проблемы», — поделился заместитель мэра Патайи Вуттисак Ремкичакан.