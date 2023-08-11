ВШЭ уволила живущего за границей доктора экономических наук

Доктор экономических наук, профессор Игорь Липсиц ушел из Высшей школы экономики (ВШЭ), в которой начал работал с 1993 году, вскоре после основания вуза, ушел из вуза. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

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Липсиц уточнил, что покидает «вышку» с 1 сентября по собственному желанию, однако перед этим руководство вуза по сути уволило его, аннулировав контракт на дистанционную работу. Профессор пояснил, что как преподаватель в основном работал дистанционно, по магистерской программе «Маркетинг-менеджмент».

Профессор также сыронизировал, что взамен в ВШЭ ему предлагали вакансии паспортиста, мойщика посуды и бухгалтера.

«Я уже три года живу за границей, откуда студентам все эти годы и преподавал. В этой ситуации единственное желание, которое я у себя обнаружил, было уволиться из Вышки», — добавил Липсиц.

Он также прокомментировал новости в СМИ о его уходе из вуза фразой «шумно получилось».

На сайте ВШЭ отмечено, что научно-педагогический стаж Липсица составляет 48 лет. Он награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. В ноябре 2022 года был отмечен дипломом вуза «Основатель Вышки».