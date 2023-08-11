Штраф в 30 тысяч или уголовное наказание: Что категорически нельзя делать летом
В жаркую, засушливую погоду следует очень аккуратно обращаться с огнем. Разведение костров, приготовление шашлыков, даже брошенная в траву непотушенная сигарета могут стать причиной больших пожаров. А за это предусмотрены штрафы.
Где нельзя разжигать костер
Как рассказала "Российской газете" директор Фонда поддержки и развития природоохранных и других социально-значимых проектов "Наш фонд" Ольга Лакустова, в первую очередь стоит помнить о том, где разжигать костры в принципе запрещено.
В населенном пункте это:
парки, скверы и прогулочные зоны, если там не оборудованы специальные площадки,дворы, балконы и крыши жилых домов,террасы, веранды и другие помещения.
В лесу до начала осенних дождей это:
в местах с сухой травой,под кроной деревьев,в хвойных молодняках,на гарях и там, где есть поврежденные участки леса,на торфяниках,в местах рубок.
По словам эксперта, за подобные действия, в соответствии со ст. 20.4 КоАП РФ, предусмотрен штраф от 5 до 15 тысяч рублей.
Нарушение правил пожарной безопасности в лесах карается более строго. По ч.1 ст. 8.32 КоАП РФ граждан могут оштрафовать на сумму от 15 до 30 тысяч рублей.
За что можно сесть в тюрьму
"Летом в некоторых регионах может действовать особый противопожарный режим. Его устанавливают местные власти, если для этого есть основания", - рассказала Ольга Лакустова.
Во время действия противопожарного режима, напомнила она, запрещено посещать лес, разводить любые костры и использовать мобильный мангал не только в лесных массивах, но даже на собственном дачном участке. Использовать пиротехнику, проводить работы, связанные с применением огня.
Но разрешается топить баню и использовать стационарные мангалы и печи для приготовления еды, если они обустроены по правилам противопожарной безопасности.
"За нарушение установленных правил в период действия особого противопожарного режима можно получить штраф от 10 до 20 тысяч рублей", - предупредила эксперт.
Если нарушение правил противопожарной безопасности привело к ущербу, то виновник должен будет его компенсировать. А если в результате пострадают люди, то ответственность может перейти из разряда административной, в уголовную.
Как правильно разводить костер
Чтобы не причинить вреда себе и природе, Ольга Лакустова дала еще несколько советов:
Никогда не разводите костер на голой земле. Если вы не используете мангалы, бочки и так далее, необходимо выкопать ямку глубиной не менее 30 см.Следите, чтобы по краям ямы не было сухой листвы, травы, деревьев и тому подобное.Если вы используете мангал для приготовления еды, расстояние между ним и ближайшей постройкой должно быть не менее 15 метров. Если речь идет о бочке для сжигания листвы, травы, бумаги, то расстояние до построек может быть не менее 7,5 метров.Не разводите огонь в ветреную погоду.Всегда имейте под ругой средства для тушения огня - ведро с водой, металлический лист, которым можно накрыть огонь, лопату на случай, если понадобится засыпать костер землей.Не оставляйте открытый огонь без присмотра.Когда вы уходите, убедитесь, что огонь полностью потушен и не осталось тлеющих углей.