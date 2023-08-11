Штраф в 30 тысяч или уголовное наказание: Что категорически нельзя делать летом

В жаркую, засушливую погоду следует очень аккуратно обращаться с огнем. Разведение костров, приготовление шашлыков, даже брошенная в траву непотушенная сигарета могут стать причиной больших пожаров. А за это предусмотрены штрафы.

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Где нельзя разжигать костер

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Как рассказала "Российской газете" директор Фонда поддержки и развития природоохранных и других социально-значимых проектов "Наш фонд" Ольга Лакустова, в первую очередь стоит помнить о том, где разжигать костры в принципе запрещено.

В населенном пункте это:

парки, скверы и прогулочные зоны, если там не оборудованы специальные площадки,дворы, балконы и крыши жилых домов,террасы, веранды и другие помещения.

В лесу до начала осенних дождей это:

в местах с сухой травой,под кроной деревьев,в хвойных молодняках,на гарях и там, где есть поврежденные участки леса,на торфяниках,в местах рубок.

По словам эксперта, за подобные действия, в соответствии со ст. 20.4 КоАП РФ, предусмотрен штраф от 5 до 15 тысяч рублей.

Нарушение правил пожарной безопасности в лесах карается более строго. По ч.1 ст. 8.32 КоАП РФ граждан могут оштрафовать на сумму от 15 до 30 тысяч рублей.

За что можно сесть в тюрьму

"Летом в некоторых регионах может действовать особый противопожарный режим. Его устанавливают местные власти, если для этого есть основания", - рассказала Ольга Лакустова.

Во время действия противопожарного режима, напомнила она, запрещено посещать лес, разводить любые костры и использовать мобильный мангал не только в лесных массивах, но даже на собственном дачном участке. Использовать пиротехнику, проводить работы, связанные с применением огня.

Но разрешается топить баню и использовать стационарные мангалы и печи для приготовления еды, если они обустроены по правилам противопожарной безопасности.

"За нарушение установленных правил в период действия особого противопожарного режима можно получить штраф от 10 до 20 тысяч рублей", - предупредила эксперт.

Если нарушение правил противопожарной безопасности привело к ущербу, то виновник должен будет его компенсировать. А если в результате пострадают люди, то ответственность может перейти из разряда административной, в уголовную.

Как правильно разводить костер

Чтобы не причинить вреда себе и природе, Ольга Лакустова дала еще несколько советов: